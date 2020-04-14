Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда. Он не менялся с 2000 года

Вместе с новым председателем Московского городского суда ВККС ищет и председателя Рязанского областного суда. В объявлении говорится, что последний день приема документов — 15 мая 2020 года. Все документы, которые поступят позже указанного срока, рассматривать не будут.

ВККС объявляет в СМИ об открытой вакансии председателя за полгода до истечения срока полномочий нынешнего. Публиковать вакансию заранее необходимо согласно шестой статье закона «О статусе судей в России».

Ольга Егорова занимает пост председателя Мосгорсуда с 2000 года. Она родилась в Москве в 1955 году. В суде она начала работать сразу после окончания школы в 1972 году. На протяжении 10 лет она трудилась на разных должностях в Октябрьском народном суде Москвы (сейчас Гагаринский суд).

29 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егоровой председателем Московского городского суда.