Объявлен лидер индекса качества городов в России

Список был составлен посредством индекса качества городской среды в категории «Крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате». Столица набрала 276 баллов из 360 возможных.

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На втором месте оказался занял Санкт-Петербург (238 баллов), а на третьем — Екатеринбург со 191 баллом. Четвертое место разделили между собой Казань и Нижний Новгород, набравшие по 190 баллов. Город может считаться благоприятным, если набрал больше 180 баллов.

Оценка давалась по 36 параметрам, таким как городское благоустройство, качество инфраструктуры, безопасность жизни и здоровья, доступность учреждений социальной сферы, наличие условий для инвалидов. По каждому можно было набрать максимум 10 баллов.

Индекс будет рассчитываться ежегодно, так как от его показаний будет зависеть размер государственных субсидий для каждого региона.

Благоустройство в российских регионах реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года. Его стоимость оценивается в один триллион рублей.