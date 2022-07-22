Объявлен конкурс на проведение обучающих стажировок для волонтеров

Стартовал конкурс по проведению обучающих стажировок для специалистов в сфере добровольчества, молодежной политики и некоммерческого сектора. Заявку можно подать до 31 июля, сообщило Федеральное агентство по делам молодежи.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на платформе Добро.рф. К участию приглашаются органы исполнительной власти субъекта Рф и подведомственные им учреждения, курирующие направления развития волонтерства и молодежной политики. Также подать заявку могут социально ориентированные некоммерческие организации и е заинтересованные институты гражданского общества.

Стажировки пройдут по таким направлениям, как добровольчество, социальная сфера, культура и сохранение объектов культурного наследия, охрана окружающей среды и молодежная политика. Победители второй смогут провести обучающие стажировки в своих регионах с апреля по ноябрь 2023 года.

Программа мобильности реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).