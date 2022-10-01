Мобилизованных россиян вместо медкомиссии отправят на медосмотр | 360°

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Мобилизованных россиян вместо медкомиссии отправят на медосмотр

«Объясняем.рф»: мобилизованные проходят медосмотр вместо медкомиссии

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Мобилизованные россияне проходят медицинский осмотр. Он менее подробный, чем медкомиссия. Об этом сообщил сайт «Объясняем.рф».

Более основательное обследование могут провести только у тех, кто жалуется на самочувствие. В такой ситуации человека имеют право отправить в больницу.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр Обороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат россияне, проходившие военную службу, имеющие боевой опыт и уволенные в запас, или обладатели определенных военно-учетных специальностей.

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Путин указывал на необходимость исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки и не допускать их впредь. Призванных без основания россиян он потребовал вернуть домой.

Частичная мобилизация в РФ

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