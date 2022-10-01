Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж | 360°

Все новости

Мир

01 октября 2022, 16:25

Вучич попросил Еврокомиссию о поддержке балканских стран из-за энергокризиса

Мир

01 октября 2022, 16:23

Монголия преложила вид на жительство всем желающим россиянам

Реклама

Спецоперация

01 октября 2022, 16:13

Мирный житель получил ранение после обстрела ВСУ Старомихайловки в ДНР

Общество

01 октября 2022, 16:12

Возвращение домой ради общего будущего. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — о вхождении в Россию

Общество

01 октября 2022, 16:10

Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж

Мир

01 октября 2022, 15:57

Илон Маск представил прототип человекоподобного робота за $20 тысяч

Армия

01 октября 2022, 15:52

Продажу алкоголя рядом с пунктами сбора мобилизованных запретили в Новосибирске

Мир

01 октября 2022, 15:47

Крокодил откусил голову отцу-одиночке, который ловил рыбу для своих детей на Шри-Ланке

Общество

01 октября 2022, 15:44

«Демобилизация будет по плану». Шойгу прокомментировал перенос начала осеннего призыва

Общество

01 октября 2022, 16:10

Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж

«Объясняем.рф»: арбитражный суд имеет право останавливать дела о банкротстве военных

Читать 360tv в

Арбитражный суд может приостановить дело о банкротстве военного, если тот находится в действующей части Вооруженных сил. Об этом сообщил сайт «Объясняем.рф».

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Реклама

Во время приостановки дела суд не имеет права принять судебные акты по делу. Например, признать военного банкротом или прекратить производство по делу.

Реклама

Ранее за первые семь месяцев этого года обанкротившихся россиян стало больше на 40%. В этот период времени их количество составило 121,3 тысячи физических лиц и ИП. За год до этого показатель был равен 88 тысячам.

Суд

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама