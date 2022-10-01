Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж | 360°

Общество 01 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Названо условие приостановки дела о банкротстве мобилизованных через арбитраж «Объясняем.рф»: арбитражный суд имеет право останавливать дела о банкротстве военных РИА «Новости»

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Арбитражный суд может приостановить дело о банкротстве военного, если тот находится в действующей части Вооруженных сил. Об этом сообщил сайт «Объясняем.рф».

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

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Во время приостановки дела суд не имеет права принять судебные акты по делу. Например, признать военного банкротом или прекратить производство по делу.

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Ранее за первые семь месяцев этого года обанкротившихся россиян стало больше на 40%. В этот период времени их количество составило 121,3 тысячи физических лиц и ИП. За год до этого показатель был равен 88 тысячам.

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