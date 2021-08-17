Обматеривший ЛГБТ-организацию директор дизайнерского агентства объяснил свой посыл

Директор дизайн-студии Media Aid Design (MAD) Андрей Алатин в личных сообщениях грубо выразился в адрес представителей Московской инициативной ЛГБТ-группы «Стимул», когда ему предложили разработать логотип для организации. Об этом представители «Стимула» сообщили в Instagram.

Там пояснили, что отправили предложения о сотрудничестве в пять агентств, которые занимаются разработкой логотипов. В своих посланиях организация рассказала о себе и своей работе.

Ответ, который они получили от руководителя агентства MAD, оказался грубым, с использованием ненормативной лексики.

«Нам не близко то, чем вы занимаетесь, ценности ЛГБТ-сообщества тоже не близки. Логотип для лесбиянок и <…> мы делать не хотим», — написал Алатин. Он добавил, что желает «Стимулу», чтобы организация прекратила свою деятельность.

В беседе с «360» Андрей Алатин заявил, что не относит себя к агрессивным гомофобам, он просто не разделяет ценностей ЛГБТ-сообщества, поэтому в любом случае не стал бы сотрудничать со «Стимулом».

«Я написал, что логотип для лесбиянок и <…> мы делать не будем. Но я имел в виду целевую аудиторию группы «Стимул», потому что они работают как раз с контингентом ЛГБТ. Я просто немного расшифровал эту аббревиатуру. Они обиделись, приняли это на свой счет», — заявил Алатин.

Он подчеркнул, что ничего плохого в нецензурном слове не видит. По его словам, в деловой переписке в России его используют по несколько тысяч раз в день. Желания обидеть кого-либо он не преследовал, а просто определил термином группу людей. После того как организация опубликовала его письмо в социальных сетях, к нему начало поступать множество сообщений.

Алатин их четко разделил на две группы: негативные, в большей части из которых также используется ненормативная лексика. Но также есть небольшой процент, где директору агентства рассказывают о проблемах ЛГБТ-людей.

Вторая группа — это положительные отзывы, которые тоже разные.

«Есть гомофобские, где „ура, мужик, бей их“. Но мне такая позиция тоже не близка. Я не являюсь активным и агрессивным гомофобом. Я никогда бы в жизни не ударил и не оскорбил ни одного человека с другой сексуальной ориентацией», — подчеркнул Алатин и добавил, что среди дизайнеров, в среде которых он работает, есть достаточное количество таких людей.

Он пояснил, что своим отказом оставил за собой право не помогать ЛГБТ-движению, так как он его не поддерживает.