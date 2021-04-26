Как избавиться от телефонного спама? Объяснил эксперт

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил сайту kp.ru, как избавиться от рекламных звонков.

ИА Ura.ru отметило пять способов, которые назвал специалист. Во-первых, можно добавить нежелательный номер в черный список. Во-вторых, есть функция антиспама. В-третьих, установка определителя номера.

В-четвертых, молчать, приняв звонок, поскольку рекламные роботы могут причислить этот номер к нерабочим. В-пятых, просто не отвечать на вызовы с незнакомых номеров.