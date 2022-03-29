OBI опровергла возобновление работы гипермаркетов в России

Строительные магазины международной сети OBI в России останутся закрытыми, заявили представители компании. Ранее СМИ распространили сообщения о скором возобновлении их работы.

В OBI подчеркнули, что все российские магазины останутся закрытыми в долгосрочной перспективе, написало РИА «Новости».

На территории РФ работало 27 магазинов этой сети. О полном прекращении их работы OBI объявила еще 17 марта. Однако сегодня начальник отдела закупок компании Максим Суравегин на форуме в Москве сообщил, что магазины должны снова начать работать на следующей неделе.

Он сообщил, что гипермаркет «работает над устранением технического сбоя», который позволит возобновить работу. Суравегин уточнял, что в Москве и Санкт-Петербурге магазины должны открыться через несколько дней, а позже — и гипермаркеты в других регионах страны.

В России OBI начала работать в 2003 году. В российских гипермаркетах сети работали 4,9 тысячи сотрудников, что составляет почту одну десятую общей численности персонала ОВI в мире, уточнил РБК.