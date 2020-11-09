Россиянам рассказали, как самостоятельно обеззаразить деньги

В пандемию людей призвали как можно меньше пользоваться наличными деньгами: на купюрах, как и на других поверхностях, коронавирус сохраняется определенное время. Есть простой способ их обеззаразить.

Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал в интервью радио Sputnik, что в Центробанке регулярно обрабатывают наличные. Перед возвратом в обращение они находятся на карантине.

«Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым», — пояснил Леонов.

В системе расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ) банкноты «отлеживаются» около 25 дней. За это время, как выяснили специалисты, вирус на бумаге умирает.

Чтобы обеззаразить купюры в домашних условиях, потребуется медицинский спирт. Его эксперт посоветовал перелить в пульверизатор и опрыскать раствором деньги. Спустя 10 минут спирт высохнет, а на купюре не будет «ни одного микроба, бактерии и вируса».

«Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте», — сказал Леонов.

Гладить купюры он не рекомендовал: из-за подобного бумага станет хрупкой и ломкой, а в итоге начнет ломаться, трескаться и превратится в труху.

Бесконтактные способы оплаты покупок стали более предпочтительны в период пандемии. Так можно уменьшить риск передачи инфекции через купюры.