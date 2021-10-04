Обезвредивший стрелка в Перми сотрудник ДПС Калинин получит премию

Сотрудник ДПС Константин Калинин, обезвредивший пермского стрелка, получит Строгановскую премию — 2021. Награда вручается за выдающиеся достижения людям, прославившим Пермский край. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Лейтенант полиции Калинин стал лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство».

Сотрудник ДПС героически проявил себя во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Полицейский первым прибыл на место и обезвредил вооруженного преступника. По указу президента России Владимира Путина правоохранитель был награжден орденом Мужества.

Студент-первокурсник устроил массовый расстрел в пермском вузе 20 сентября. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 47 пострадали, включая стрелка, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Ему провели несколько операций и ампутировали часть ноги, по последним данным, он в сознании, но находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, которые лечатся в больницах Перми, в удовлетворительном состоянии. Семь человек доставили на лечение в Москву.