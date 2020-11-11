Российских пешеходов предложили обезопасить по-новому

Специалисты РосдорНИИ разработали проект нового стандарта для безопасности пешеходов. На дорогах предложили сделать связки из поворотов с островками безопасности, чтобы водители сбрасывали скорость.

Новый стандарт поручил подготовить Минтранс для выполнения задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», пишет «Коммерсант». Правила планируют ввести в России уже в 2021 году. Согласно документу, нерегулируемые переходы можно будет делать на четырехполосной дороге, если по ней проезжает не более 12 тысяч автомобилей в сутки. При этом разрешенная скорость движения должна быть менее 60 километров в час.

Кроме того, в ГОСТе предлагается устроить Z-образные переходы через островок безопасности и ограждения. Сейчас похожие переходы используются на железных дорогах. Скорость автомобилей хотят ограничить там, где есть нерегулируемые переходы. Для жилых зон — 20 километров в час, на двухполосных дорогах — 30 километров в час и на четырехполосных дорогах в жилых районах — 40 километров в час.

Для снижения скорости потока машин хотят начать применять меры по «успокоению движения». Например, проезжую часть будут специально сужать зигзагообразной разметкой по краям. Также предлагается уменьшать ширину полос и организовывать направляющие островки.

В стандарте упоминается термин «шиканы», который в «Формуле-1» используется для обозначения связки поворотов на прямой трассе. Такие повороты заставляют водителей сбросить скорость.