Обезличенными данными россиян предложили торговать

Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян. При этом бизнесмены должны придерживаться условия, что они не будут пытаться установить личность владельца информации.

«Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены», — привел РБК слова врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрия Реуцкого.

Бизнесмены смогут собирать данные и продавать их потом рекламодателям. В частности они смогут узнать, сколько пользователей интересовались тем или иным товаром, какое количество людей потом совершили покупку. При этом обезличить данные можно будет только при согласии пользователя, отмечается в проекте поправок. Также операторы не смогут передавать третьим лицам сведения, которые могут раскрыть владельца информации.

Обсуждение предложенных поправок было намечено на 3 февраля. Источник издания сообщил, что документ отправили на доработку. В Минцифры заявили, что проект в ближайшее время передадут в правительство.