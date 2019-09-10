«Обезьяньи дети». Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Эволюционная теория Чарльза Дарвина является «совершенно ненаучной». Такое заявление сделал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

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«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал он на конференции «Семья и семейные ценности традиционных религий России», которая прошла в российской столице при поддержке Императорского православного палестинского общества.

По мнению представителя РПЦ, нужно или «принять библейское учение» о создании Богом человека и Земли, или «продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара». По его словам, современная наука предпочла именно последний вариант. Об этом сообщило РИА «Новости».

Смирнов также отметил, что в рамках данной научной концепции семью рассматривают как общественный институт. Однако протоиерей считает, что этот термин можно использовать при описании таких понятий, как «армия» или «прокуратура». А «то, что создано самим Богом, — это не институт, и семья — это не институт».

В Писании сказано: «мужчину и женщину сотворил их». Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя Димитрий Смирнов.

Работа Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» увидела свет в 1859 году. Ученый в монографии заявил, что жизнь появилась не в результате творческой деятельности разумного Творца, а по причине естественного отбора, изменчивости, наследственности.