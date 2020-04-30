Обезьяна из передержки разнесла балкон жителя Калуги

На опубликованных кадрах видно, что животное действительно не стесняло себя ни в чем. Скорее всего, обезьяна искала, чем поживиться, потому что владелец квартиры упоминает пожеванную морковку.

В паблике уточнили, что макака сбежала от контрабандистов. Вместе с другими животными ее вывезли из Таиланда. Изъятых зверей временно разместили на территории цветочного магазина, который находится прямо напротив дома владельца разнесенного балкона.

Ночью обезьяны смогли вскрыть клетку и одна решила пойти исследовать близлежащую территорию. Ее искали два дня, пока она жила на балконе.

Сейчас мартышку вернули в центр реабилитации диких животных.

«Хорошо, что все хорошо закончилось. Дверь балкона была закрыта, а наши животные были на даче», — резюмировали авторы видео.