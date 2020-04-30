    30 апреля 2020, 18:17

    Обезьяна из передержки разнесла балкон жителя Калуги

    Анатолий Минкин

    Житель калужской многоэтажки несколько дней слышал странные звуки с балкона. Когда он в конце концов вышел туда, то увидел, что все вещи раскиданы по углам. Виновник бардака в это время сидел в районе форточки. Это оказалась макака. Видео с места опубликовали в сообществе Kaluganews во «ВКонтакте».

    На опубликованных кадрах видно, что животное действительно не стесняло себя ни в чем. Скорее всего, обезьяна искала, чем поживиться, потому что владелец квартиры упоминает пожеванную морковку.

    В паблике уточнили, что макака сбежала от контрабандистов. Вместе с другими животными ее вывезли из Таиланда. Изъятых зверей временно разместили на территории цветочного магазина, который находится прямо напротив дома владельца разнесенного балкона.

    Ночью обезьяны смогли вскрыть клетку и одна решила пойти исследовать близлежащую территорию. Ее искали два дня, пока она жила на балконе.

    Сейчас мартышку вернули в центр реабилитации диких животных.

    «Хорошо, что все хорошо закончилось. Дверь балкона была закрыта, а наши животные были на даче», — резюмировали авторы видео.