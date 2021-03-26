Обезьяна бегала по торговому центру в Асбесте два дня. Видео

В городе Асбест Свердловской области обезьяна сбежала с выставки в торговом центре «Небо». Представитель управляющей компании «А2» рассказала «360», что сбежавшее животное в ТЦ ловили два дня.

В торговом центре «Небо» 10 марта заработала выставка «Мир обезьян и змей». Два дня назад оттуда сбежала обезьяна, которая бегала по трубам и другим конструкциям под потолком здания. Животное удалось заметить многим посетителям ТЦ.

В группе компаний «Сторинг» в ответ на просьбу «360» прокомментировать случившееся с обезьяной рассмеялись и признались, что «для них это тоже явление».

«Да, конечно, ее (обезьяну — прим. ред.) поймали, все в порядке», — сообщила менеджер управляющей компании «А2».

Представитель УК рассказала, что обезьяна вернулась к организаторам выставки. Менеджер подтвердила, что животное пытались поймать два дня.

«Она с выставки убежала и, видимо, во время кормления выскочила. Ее звали в течение двух дней. Мы пытались всяческим образом ее позвать, но она очень свободно себя вела, поэтому так получилось. Ей надоело, видимо, там блуждать, и она сама спустилась», — сообщила она.

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