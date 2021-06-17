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    17 июня 2021, 19:07

    Обезьян-капуцинов привезли из Москвы в пензенский зоопарк

    Артур Блянихов

    Работники пензенского зоопарка поделились в соцсетях снимками знакомства обезьян-капуцинов с подружками, которых им привезли из Москвы. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    «Конечно, сначала мальчишки были удивлены появлению в их холостяцком вольере особей женского пола, но спустя 10 минут все подружились и спокойно занялись своими делами», — рассказали работники зоопарка.

    В минувший вторник в Ленинградской области водитель Lada Vesta врезался в лося и угодил в реанимацию. Спасателям пришлось извлекать мужчину из салона авто с помощью специальных средств.