Обезьян-капуцинов привезли из Москвы в пензенский зоопарк

Работники пензенского зоопарка поделились в соцсетях снимками знакомства обезьян-капуцинов с подружками, которых им привезли из Москвы. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

«Конечно, сначала мальчишки были удивлены появлению в их холостяцком вольере особей женского пола, но спустя 10 минут все подружились и спокойно занялись своими делами», — рассказали работники зоопарка.

В минувший вторник в Ленинградской области водитель Lada Vesta врезался в лося и угодил в реанимацию. Спасателям пришлось извлекать мужчину из салона авто с помощью специальных средств.