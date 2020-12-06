Обезглавившего учителя террориста с почестями похоронили в Чечне. Видео

Церемония прошла в Урус-Мартановском районе Чечни. В прощании приняли участие около 200 человек — по данным издания, это были родные и близкие семьи Анзоровых.

Село, где проходили похороны, охраняли десятки сотрудников полиции. На церемонию пускали «в основном тех, кто там проживает», сказано в сообщении.

Семья Анзорова давно эмигрировала во Францию, добившись там через суд статуса политических беженцев. Абдуллах вырос в Европе.

16 октября Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Террориста застрелили полицейские. Анзоров набросился на Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые учитель демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова.

Ранее в чеченском поселке Шалажи, откуда родом семья террориста, установили табличку с надписью «Улица имени Абдулаха Анзорова». Власти республики опровергли официальное переименование улицы.