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    06 декабря 2020, 22:21

    Обезглавившего учителя террориста с почестями похоронили в Чечне. Видео

    Кирилл Фролов

    В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего террориста, обезглавившего школьного учителя во Франции из-за религиозных карикатур. Тело Анзорова было доставлено накануне из Франции, сообщил Telegram-канал Baza.
    Обезглавившего учителя террориста с почестями похоронили в Чечне. Видео

    Церемония прошла в Урус-Мартановском районе Чечни. В прощании приняли участие около 200 человек — по данным издания, это были родные и близкие семьи Анзоровых.

    Село, где проходили похороны, охраняли десятки сотрудников полиции. На церемонию пускали «в основном тех, кто там проживает», сказано в сообщении.

    Семья Анзорова давно эмигрировала во Францию, добившись там через суд статуса политических беженцев. Абдуллах вырос в Европе.

    16 октября Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Террориста застрелили полицейские. Анзоров набросился на Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые учитель демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова.

    Ранее в чеченском поселке Шалажи, откуда родом семья террориста, установили табличку с надписью «Улица имени Абдулаха Анзорова». Власти республики опровергли официальное переименование улицы.