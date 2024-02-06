Общество 06 февраля 2024, 13:35 Обездоленные жители приграничных регионов России получат бесплатные участки Правительство РФ поручило давать участки земли потерявшим дома при обстрелах ВСУ Unsplash

Читать 360tv в

Жители приграничных регионов России, потерявшие жилье при обстрелах со стороны Украины, смогут претендовать на земельные участки. В очередь поставят даже тех, кто уже получал такую помощь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Кабмин изменил механизм поддержки россиян из приграничных регионов. Льготники могли получить бесплатный участок только один раз. Власти отменили принцип однократности и сняли это ограничение.

Реклама

Решение позволит избежать правовой коллизии, когда пострадавшим семьям предоставляли новые дома, но не могли передать землю под ними, если когда-то они уже пользовались правом на бесплатный участок, объяснили в кабмине. Нововведение распространят как на собственников утраченного жилья, так и на арендаторов.

В Белгородской области при обстреле 6 февраля повредили три жилых дома. Украинские военные атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. «Известия» сообщили, что ночью над регионом перехватили семь беспилотников.