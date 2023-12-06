Общество 06 декабря 2023, 15:27 Обеспечивающие Москву водохранилища перевели на зимний режим Бирюков: обеспечивающие Москву водохранилища перешли на зимний режим работы Freepik

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Водохранилища, обеспечивающие водой Москву, перевели на зимний режим работы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в связи с образованием устойчивого снега 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, перевели на зимний режим.

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Сотрудники проведут плановую сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Эта мера нужна для успешного прохождения паводка и половодья предстоящей весной.

Такая подготовка позволит принять все талые воды с водосборных территорий и исключить подтопления внепойменных участков.

Сейчас стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю.

В зимний период работники гидроузлов постоянно проводят снегомерные съемки — это дает возможность рассчитать масштаб будущего половодья и при необходимости отрегулировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары.