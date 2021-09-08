Безопасность вещей в пострадавших от взрыва квартирах в Ногинске обеспечит Росгвардия

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими обеспечат сохранность имущества людей в квартирах, которые пострадали от время взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Они проследят за сохранностью имущества жителей в ночное время.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими в ночное время обеспечат сохранность имущества граждан дома, в котором утром прогремел взрыв. В течение дня росгвардейцы обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов, пострадавших в результате обрушения нескольких этажей», — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что дом будут охранять сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Кроме того, поисковые работы будут продолжаться на протяжение всей ночи.

Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате обрушилась часть стены на втором, третьем и четвертом этажах. По последней информации, погибли два человека, еще 17 получили различные травмы. В больнице оказались шесть человек, в том числе двое детей. Судьба еще пятерых человек неизвестна — с ними не удалось связаться, поэтому есть вероятность, что они могут находиться под завалами.