«Обеспечить нормальное проживание»: в ОП объяснили, зачем родителям младшеклассников отпуск на время каникул

Недостаточно просто отправить школьников на двухнедельные каникулы — им нужно обеспечить нормальное проживание в это время. Без родителей это невозможно, а бабушки, дедушки или няни есть не у всех семей с детьми.

Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло.

«Как только объявили двухнедельные каникулы, мы тут же среагировали. Моя позиция заключалась в том, что, безусловно, отправить детишек на квартиры на две недели — никто не задался вопросами, что они там будут делать, кто их будет кормить, помогать учить уроки и так далее. Потому что предполагать, что у каждого родителя есть няня или бабушки и дедушки — не совсем справедливо, мягко выражаясь», — отметил он.

Член Общественной палаты подчеркнул, что в школе дети обедали за счет государства. Он уверен, что в ситуации, когда детей отправляют на незапланированные каникулы из-за пандемии коронавируса, эти обеды нужно сохранить в виде материальной поддержки или каких-то других способов.

«Об этом государство, к сожалению, не позаботилось. Поэтому [появилось] предложение обеспечить одному из родителей возможность быть со своим ребенком. Обеспечить — это значит либо должны быть предусмотрены субсидии работодателям, чтобы они могли в оплачиваемый отпуск отправить родителей, как это было весной. Либо это прямые выплаты родителям, которые заявляют, что хотели бы две недели быть со своим ребенком — соответственно, один из родителей получает материальную поддержку», — пояснил собеседник.

Пожигайло отметил, что это решение было бы правильным и обоснованным. Кроме того, сам механизм необходимо закрепить на законодательном уровне.

«Если еще раз придется использовать этот момент, то, конечно, необходимо не просто их отправить на каникулы, но и обеспечить им там нормальное проживание. Без родителей это невозможно. Если ребенку, там, 16 лет, это один вопрос — и то, кто-то должен его кормить как минимум. А если это ученик младших классов, то наличие родителей просто необходимо», — заключил он.

Идею дать одному из родителей учеников младших классов отпуск на время двухнедельных каникул предложила депутат Госдумы Елена Строкова. Она обратилась с этой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову.