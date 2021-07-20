Обещание Порошенко отобрать Крым оценили в Совфеде

Сенатор Сергей Цеков обсудил с изданием Lenta.ru обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым «домой» в течение года.

«Украина катится в полную пропасть именно потому, что у них такие политики. Что им в голову взбредет, то они и говорят», — заметил парламентарий.

Он добавил, что таких банальных заявлений на Украине хватает и их все чаще озвучивают политики высокого ранга, которые пытаются заработать себе очки. Член Совфеда выразил надежду, что настанет время, когда Украиной будут руководить люди, обладающие объективным видением ситуации как внутри страны, так и на полуострове.