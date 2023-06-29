Общество 29 июня 2023, 18:46 «Обещали вырезать всю мою семью». Журналист Антон Лядов рассказал об угрозах после выхода ролика о Сомали Журналист Антон Лядов рассказал, что ему угрожали после выхода видео о Сомали Prt Scr The Люди / YouTube

Читать 360tv в

Российский журналист Антон Лядов заявил, что после выхода документального фильма о Сомали на англоязычном канале ему стали поступать угрозы. Об этом он рассказал на своем на YouTube-канале.

«После этого выпуска просто угрожали вырезать всю мою семью. Причем на той же неделе, когда написали мне это сообщение, обещали встретить меня абсолютно в любом аэропорту города. Было жестко», — признался он.

Реклама

Угрозы начали поступать не только ему, но и оставшемуся в стране сомалийцу, который был проводником и помогал во время съемок. Ему писали, что у мужчины огромные проблемы и требовали удалить видео.

Вероятно, его фильм подпортил имидж правительства страны. Они начали подкупать блогеров, чтобы те тоже пытались надавить на россиянина. Поклонники Лядова поддержали его.

«Опасная у вас работа, Антон. Берегите себя, иначе никто нам не покажет мир, каков он есть. Спасибо вам»;

«Антон, привет, береги себя и своих близких! Ты несомненно самый топовый блогер, который рассказывает людям о том, что происходит в других странах»;

«Какая-то ненормальная дикая агрессия», — писали зрители в комментариях под роликом.

Ранее полицейские нагрянули домой к блогеру Роману Желудю из-за заявления фанатки. Ее испугало видео кумира.