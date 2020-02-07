Смоленская епархия предупредила жителей региона о мошенниках, которые предлагают «освятить» амулеты и медицинские маски для лучшей защиты от нового смертельного коронавируса.

Объявление о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом разместили на портале avito.ru. В описании к товару продавец за отдельную плату предлагает покупателю усилить защитную силу амулета, освятив его в церкви.

На сайте Смоленской епархии сказано, что такие объявления кощунственные, так как противоречат учению церкви о святости и освящении.

В заявлении также сказано, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, потерявшим близких в результате вспышки коронавирусной инфекции.

После вспышки инфекции таких объявлений на avito.ru стало очень много и не только в Смоленске. Например, в Петербурге предлагают купить оберег от коронавируса за 1,6 миллиона рублей. В описании к таким объявлениям, конечно, можно проследить иронию, но с каждым днем таких предложений все больше. Купить предлагают не только обереги, но и защитные маски и даже противогазы от коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция провоцировала у всех заболевших развитие тяжелой формой пневмонии. Число жертв коронавируса растет с каждым днем. От инфекции погибли уже 564 человека, количество инфицированных превысило 28 тысяч.