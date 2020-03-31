Оберегающего от коронавируса кота выставили на продажу в Хабаровске. Цена вопроса — 6 млн рублей
Предложение о продаже кота-оберега Тимона опубликовал житель Хабаровска на сайте объявлений. Стоимость живого талисмана владелец оценил в шесть миллионов рублей.
Высокую цену он объяснил тем, что Тимон оберегает от любого вируса и заболевания, а еще приносит удачу и разговаривает с потусторонним миром. С теми, кому цена кажется завышенной, можно поторговаться. Приучен ли оберег к лотку, владелец не уточнил.
Ранее в Сети продавали «созданные по древним инструкциям» талисманы от смертельных инфекций. Свою работу обладатели магических знаний оценили не так дорого — всего пять тысяч рублей.
Между тем депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за распространение фейков, в том числе о коронавирусе. Максимальное наказание за передачу ложной информации, которая привела к смерти человека или другим тяжким последствиям, составляет до пяти лет лишения свободы.