Пока врачи не создали вакцину от коронавируса, россияне предлагают соотечественникам необычные способы защиты от заразы. Если сначала в ход шли амулеты, чудесная вода и волшебные камни, то теперь начали продавать животных, которые могут помочь в борьбе с заболеванием.

Предложение о продаже кота-оберега Тимона опубликовал житель Хабаровска на сайте объявлений. Стоимость живого талисмана владелец оценил в шесть миллионов рублей.

Источник фото: youla.ru

Высокую цену он объяснил тем, что Тимон оберегает от любого вируса и заболевания, а еще приносит удачу и разговаривает с потусторонним миром. С теми, кому цена кажется завышенной, можно поторговаться. Приучен ли оберег к лотку, владелец не уточнил.

Ранее в Сети продавали «созданные по древним инструкциям» талисманы от смертельных инфекций. Свою работу обладатели магических знаний оценили не так дорого — всего пять тысяч рублей.

Между тем депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за распространение фейков, в том числе о коронавирусе. Максимальное наказание за передачу ложной информации, которая привела к смерти человека или другим тяжким последствиям, составляет до пяти лет лишения свободы.