Общество 06 августа 2023, 16:59 Объемы контрабанды икры снизились на Камчатке Глава Камчатки Солодов сообщил о снижении объема нелегально перевозимой икры РИА «Новости»

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Объемы нелегально перевозимой игры снизились на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов, его слова привел РБК.

«Начавший осенью 2022 года эксперимент по ограничению транспортировки икры в багаже авиапассажиров поспособствовал борьбе с браконьерством», — сказал он.

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Солодов напомнил, что по действующему законодательству по авиатранспорту запрещено выводить больше 10 килограммов икры непромышленного производства в ручной клади или багаже.

До принятия закона туристы вывозили с Камчатки более 500 тонн игры в год.

«Основные выводы сделаем позже, но уже видно, что по сравнению с объемами прошлых лет объем перевозимой игры сократился в четыре раза», — добавил губернатор.

Ранее Солодов пообещал взять под личный контроль качество производства икры на Камчатке.