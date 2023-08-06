06 августа 2023, 16:59
Объемы контрабанды икры снизились на Камчатке
Глава Камчатки Солодов сообщил о снижении объема нелегально перевозимой икры
Объемы нелегально перевозимой игры снизились на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов, его слова привел РБК.
«Начавший осенью 2022 года эксперимент по ограничению транспортировки икры в багаже авиапассажиров поспособствовал борьбе с браконьерством», — сказал он.
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Солодов напомнил, что по действующему законодательству по авиатранспорту запрещено выводить больше 10 килограммов икры непромышленного производства в ручной клади или багаже.
До принятия закона туристы вывозили с Камчатки более 500 тонн игры в год.
«Основные выводы сделаем позже, но уже видно, что по сравнению с объемами прошлых лет объем перевозимой игры сократился в четыре раза», — добавил губернатор.
Ранее Солодов пообещал взять под личный контроль качество производства икры на Камчатке.
Еда
Камчатка
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