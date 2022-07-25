Объем сведений о доходах и имуществе госслужащих в России могут расширить

Объем сведений о доходах и имуществе, которые обязаны предоставлять государственные служащие, может расшириться, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России. В ведомстве прокомментировали сообщение СМИ о том, что глав государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать траты, а чиновников — отчитываться о платежах по кредитам.

«Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах», — заметили в Минтруде.

Если проект примут, сведения придется предоставлять как при заключении сделки, так и при ее оплате. Также придется указывать данные о получении кредитов или займов на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг и цифровых финансовых инструментов, если общая сумма окажется выше трехлетнего совокупного дохода должностного лица и его супруга/супруги.