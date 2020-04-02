Объем спекуляций на медицинских масках в марте составил более 400 млн рублей
Гендиректор юридического агентства IQ Technology Дмитрий Козлов рассказал «Газете.ru», что по итогам марта объем спекуляций на медицинских масках превысил 400 миллионов рублей.
По данным издания, в 2018 году цена одной медицинской маски составляла 7,3 рубля, в прошлом году — 8,7 рублей. В нынешнем же ее стоимость подскочила до 77,81 рубля.
Завышением цен занимаются небольшие компании и перекупщики, а интернет-магазины и крупные торговые сети не делают этого. По словам Козлова, самая дорогая маска стоила 750 рублей.
«Многие не используют слово маски — пишут „средства защиты“ и так далее», — обратил внимание он.