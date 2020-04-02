Объем спекуляций на медицинских масках в марте составил более 400 млн рублей

По данным издания, в 2018 году цена одной медицинской маски составляла 7,3 рубля, в прошлом году — 8,7 рублей. В нынешнем же ее стоимость подскочила до 77,81 рубля.

Завышением цен занимаются небольшие компании и перекупщики, а интернет-магазины и крупные торговые сети не делают этого. По словам Козлова, самая дорогая маска стоила 750 рублей.

«Многие не используют слово маски — пишут „средства защиты“ и так далее», — обратил внимание он.