Общество 31 мая 2023, 15:59 Объем рынка парфюмерии в России сократился после ажиотажного спроса «Коммерсант»: продажи духов в России сократились на 6,2% Pxhere

Читать 360tv в

После ажиотажного спроса на российском парфюмерном рынке началось сокращение активности. Об этом написал «Коммерсант».

Исследование провел Центр развития перспективных технологий и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Выяснилось, что производство и продажи духов в первом квартале 2023 года уменьшились на 9% и 6,2% соответственно. Ввоз флаконов из стран, не входящих в ЕАЭС, сократился на 3%. Импорт из стран-членов союза, напротив, увеличился почти в три раза.

Реклама

По мнению экспертов отрасли, снижение показателей связано с активным выпуском парфюмерии в прошлом году «про запас». Они также предположили, что потребительский спрос сместится в более низкую ценовую категорию этой продукции.

Японские ученые выяснили, какие запахи чаще всего вызывают мигрень. Согласно их исследованиям, к головной боли приводит запах цветочных духов. Также негативно организм может отреагировать на запах табака, кондиционера для белья и средств для ухода за волосами, написали «Известия».