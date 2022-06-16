Правительство Москвы зафиксировало существенный рост промышленного производства на территории столицы. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Улучшение показателей отметили в первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Объем производства столичной промышленности продолжает расти. По итогам января-апреля этого года он увеличился на 10,4%. Основной вклад в положительную динамику внесли обрабатывающие предприятия, нарастившие выпуск продукции на 13,7%», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что значительный рост наблюдается и в других отраслях. Например, в текстильной и фармацевтической сферах. Кроме того, повышение показателей отмечается также на производствах мебели и электрооборудования.

Источник фото: РИА «Новости»

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал об успехах предприятий, выпускающих одежду, обувь и аксессуары.

«Производство обуви в Москве выросло почти на 20% по сравнению с апрелем 2021 года, а выпуск ювелирных изделий и бижутерии увеличился более чем на 35%», — сообщил он.

Поддержка столичных производств

Уже не первый год власти Москвы всячески поддерживают предпринимателей. На данный момент им доступно свыше 20 различных мер поддержки. Среди них — льготные займы и субсидии. Кроме того, предприниматели могут получить специальные статусы, снижающие налоговую нагрузку или открывающие доступ к другим льготам.

Весной этого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор дополнительных антикризисных мер. Они направлены на поддержку бизнеса в новых реалиях. Среди них — льготные кредиты. Их можно использовать для пополнения оборотных средств, а также для реализации инвестиционных программ или проектов нежилого строительства.

На новые меры выделили 20 миллиардов рублей. Их направили в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Для получения льгот необходимо направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Он находится по адресу: Москва, улица Неглинная, дом 15, строение 1, комната 6-15. Также предприниматели могут получить консультацию на сайте фонда или по телефону 8 (495) 777-26-96.