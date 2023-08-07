Общество 07 августа 2023, 16:21 Объем производства самолетов Ту-214 нарастят до 10 штук к 2025 году Глава Ростеха Чемезов: объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 штук РИА «Новости»

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Объем производства лайнеров Ту-214 к 2025 году составит 10 штук в год. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Информация появилась на сайте Кремля.

«К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год», — подчеркнул глава госкорпорации.

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По его словам, Ту-214 — это самолеты, которые будут особенно нужны отечественным авиакомпаниям. С 2025 года, напомнил Чемезов, начнется «выбытие всех зарубежных компаний», так как им понадобятся капитальные ремонты самолетов.

Также глава Ростеха сообщил, что с 2024 года в стране будут производить 20 самолетов SSJ 100 с отечественным двигателем ПД-8 в год.

Путин заявил, что зарубежные конкуренты хотят вернуться на российский рынок. Поэтому глава государства призвал отечественных авиапроизводителей успеть занять освободившуюся нишу. Также президент на встрече с Чемезовым указал на важность наращивания производства беспилотников «Куб» и «Ланцет».