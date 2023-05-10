10 мая 2023, 10:35
Объем производства промышленности Москвы впервые за 3 года вырос почти на 6%
Собянин: промышленность Москвы увеличила объем производства почти на 6%
Промышленность Москвы впервые за три месяца этого года нарастила объем производства почти на 6%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сегодня в Москве функционируют более 3,5 тысячи площадок, где работают свыше 720 тысяч человек, напомнил он.
Реклама
В столице выпускают лифты и оптические кабели, лекарства и медицинские изделия, строительные материалы и многие другие виды продукции.
Продовольственная отрасль также демонстрирует активные темпы развития. На предприятиях начинают в большем объеме применять российское оборудование и сырье. Компании осваивают новые рынки и расширяют свой ассортимент.
По оценке Собянина, во многом это стало возможным благодаря разным мерам поддержки промышленности. В Москве используют свыше 20 системных и ряд антикризисных инструментов, подчеркнул мэр.
В качестве примера он привел статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы. Кроме того, в рамках крупных инвестиционных проектов можно получить землю в аренду без торгов под новые производства.
Промышленность
Москва 2023
Реклама
Реклама