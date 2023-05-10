Общество 10 мая 2023, 10:35 Объем производства промышленности Москвы впервые за 3 года вырос почти на 6% Собянин: промышленность Москвы увеличила объем производства почти на 6% РИА «Новости»

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Промышленность Москвы впервые за три месяца этого года нарастила объем производства почти на 6%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня в Москве функционируют более 3,5 тысячи площадок, где работают свыше 720 тысяч человек, напомнил он.

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В столице выпускают лифты и оптические кабели, лекарства и медицинские изделия, строительные материалы и многие другие виды продукции.

Продовольственная отрасль также демонстрирует активные темпы развития. На предприятиях начинают в большем объеме применять российское оборудование и сырье. Компании осваивают новые рынки и расширяют свой ассортимент.

По оценке Собянина, во многом это стало возможным благодаря разным мерам поддержки промышленности. В Москве используют свыше 20 системных и ряд антикризисных инструментов, подчеркнул мэр.

В качестве примера он привел статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы. Кроме того, в рамках крупных инвестиционных проектов можно получить землю в аренду без торгов под новые производства.