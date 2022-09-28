Объем призыва в рамках частичной мобилизации сократили в Белгородской области — Гладков | 360°

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Объем призыва в рамках частичной мобилизации сократили в Белгородской области — Гладков

Губернатор Гладков заявил о сокращении объема призыва в Белгородской области

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Минобороны РФ сократило число жителей Белгородской области, которых должны были призвать этом этапе частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, в регионе осталось призвать только 120 человек.

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«Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что в случае поступления новых задач от Минобороны, они будут выполняться военными комиссариатами области. По словам политика, сейчас в Белгородской области ведется работа по доукомплектации призванных солдат за счет средств региона.

«Работаем над этим, и, надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему. Единственное, это невозможно сделать в течение одной, двух, трех недель, потому что это достаточно большой объем работы, большой объем заказов, а также определение источников финансирования», — резюмировал губернатор.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой подготовки резервистов в ходе частичной мобилизации на полигоне Балтийского флота.

Частичная мобилизация в РФ

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