Объем предложения арендного жилья резко сократился по всей России

С начала лета число квартир, которые сдаются в аренду, стало резко уменьшаться по всей России. Особенно это заметно в крупных городах. Такие данные «Известиям» предоставили участники рынка недвижимости.

В Москве за несколько месяцев число предлагаемых в аренду квартир и домов уменьшилось на пятую часть. В Петербурге — примерно на одну седьмую. В Омске больше, чем в два раза, в Тюмени вообще на три четверти.

После начала пандемии спрос на арендуемое жилье оказался стабильным и высоким. Но сейчас он значительно увеличился. Эксперты считают, что подогревают ажиотаж те, кто уже приобрел квартиры в новостройках. Для этого многие продают собственные апартаменты, им нужно жить какое-то время жить на съемных.

До локдауна из-за коронавируса пик спроса приходился стабильно на конце августа и сентябрь. Но теперь в течение года он почти не меняется, оставаясь высоким в любом сезоне. В сравнении с прошлым годом арендуемое жилье стало востребованнее как минимум на четверть.

Эксперты рассказали, как не лишиться квартиры при перепланировке. Есть вещи, которые делать нельзя — например, сносить несущие стены: это опасно для всего здания. Большинство перепланировок нужно заранее согласовывать. И только косметический ремонт можно делать просто по собственному желанию, никого об этом не уведомляя.