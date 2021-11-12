Объем перевозок российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%

Российские авиакомпании перевезли в октябре 10,9 миллиона пассажиров, почти достигнув показателей доковидного октября 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем перевозок вырос на 60%, сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, пассажирооборот в минувшем октябре составил 25,4 миллиарда пассажиро-километров.

«Аэрофлот» перевез 2,1 миллиона пассажиров, авиакомпания «Сибирь» — 1,5 миллиона человек. На третьем месте — лоукостер «Победа», услугами которого воспользовались 1,3 миллиона пассажиров. Более одного миллиона человек перевезла авиакомпания «Россия», «Уральские авиалинии» — 868 тысяч пассажиров.

В общей сложности с января по октябрь были перевезены 94,4 миллиона пассажиров, уточнили в Росавиации. Это на 59% больше, чем за 10 месяцев 2020 года. Пассажирооборот вырос на 53% и составил 204,8 миллиарда пассажиро-километров.

Накануне федеральный оперштаб по борьбе с ковидом сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в том числе самолетах.