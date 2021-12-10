В Москве в октябре выдали льготные ипотечные кредиты на сумму 8,5 миллиарда рублей. Объем льготной ипотеки на покупку жилья в столице вырос в 3,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Число льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тысячи, что выше сентябрьского показателя в 2,6 раза, добавил заммэра Москвы.

«В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей. Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость», — сказал Владимир Ефимов.

На долю Москвы приходится 26% от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в стране. В тройку лидеров по объемам предоставления льготной ипотеки входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

«Увеличение объема ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и тем самым дает уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов. Так, объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе–октябре нынешнего года составили более 5,9 миллиона квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3%», — сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Более того, теперь в Москве Росреестр регистрирует ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке всего за сутки.

«Только за два месяца действия этой услуги свои права в сокращенные сроки оформили 9 тысяч москвичей», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что даже после изменения программы льготной ипотеки в июле–октябре, спад не наблюдался, а количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы, по сравнению с прошлым годом выросло на 3,3% и составило 42,9 тысячи.