Объем ипотечных кредитов вырос в Пензенской области

Общая сумма ипотечных кредитов выросла в Пензенской области за последний год на 33,9%. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Всего за первую половину этого года было взято на 56% кредитов больше, чем в прошлом. Общая сумма в регионе составила 71,5 миллиарда рублей.

«Объем выданной в первом полугодии этого года ипотеки составил более 18,2 миллиарда рублей, увеличение составило 86%», — рассказал управляющий пензенским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.