Резиденты особой экономической зоны «Технополис „Москва“» за девять месяцев 2021 года вложили в создание и развитие высокотехнологичных производств города около 21,6 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три квартала 2021 года резиденты ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“ инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года. Тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 миллиарда рублей», — рассказал Ефимов.

По словам заместителя столичного градоначальника, инвестированная в этом году сумма превысила показатели 2019 года в 4,3 раза. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что больше всего денег в развитие Москвы вложили производители лекарств и медицинского оборудования.

«На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля», — уточнил чиновник.

Прохоров добавил, что производители микроэлектроники с января по сентябрь инвестировали в развитие московского производства свыше 7,3 миллиарда рублей. Также в тройку лидеров попали производители досмотрового и холодильного оборудования, канатно-транспортных систем и учебных образовательных комплексов.

Общая сумма их вложений превысила 458 миллионов рублей. Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев сообщил, что за все время существования технополиса резиденты потратили более 59 миллиардов рублей.

Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» состоит из одной площадки в Печатниках и четырех в Зеленограде. Их общая площадь составляет 223,3 гектара.