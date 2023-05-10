Общество 10 мая 2023, 08:36 Объем экспорта из РФ некоторых позиций превысил показатели 2019 года Врио главы ФТС Давыдов: объем экспорта из РФ по ряду позиций превысил показатели 2019 года РИА «Новости»

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Объем экспорта из России в целом сильно не пострадал из-за введения западных санкций. Об этом сообщил ТАСС врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Он обратил внимание, что по некоторым позициям показатели первого квартала 2023 года даже лучше, чем в 2019 году.

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«Объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», — сказал Давыдов.

Экспорт России в январе 2022 года превысил 45 миллиардов долларов. По сравнению с январем 2021 года он увеличился на 69,9%.

По словам врио главы ФТС, определенные затруднения есть только у нефтяников и газовщиков.

Нефтяные санкции в отношении России начали действовать с 5 декабря 2022 года. Западные страны перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что мировая энергетика попала в сложное положение и рискует перерасти в кризис.