10 мая 2023, 08:36
Объем экспорта из РФ некоторых позиций превысил показатели 2019 года
Врио главы ФТС Давыдов: объем экспорта из РФ по ряду позиций превысил показатели 2019 года
Объем экспорта из России в целом сильно не пострадал из-за введения западных санкций. Об этом сообщил ТАСС врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.
Он обратил внимание, что по некоторым позициям показатели первого квартала 2023 года даже лучше, чем в 2019 году.
Реклама
«Объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», — сказал Давыдов.
Экспорт России в январе 2022 года превысил 45 миллиардов долларов. По сравнению с январем 2021 года он увеличился на 69,9%.
По словам врио главы ФТС, определенные затруднения есть только у нефтяников и газовщиков.
Нефтяные санкции в отношении России начали действовать с 5 декабря 2022 года. Западные страны перестали принимать российскую нефть, перевозимую по морю.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что мировая энергетика попала в сложное положение и рискует перерасти в кризис.
Деньги
Экономика
Реклама
Реклама