Опасные для жизни туристические объекты нашли на Байкале

Большинство объектов туризма на берегах Байкала работает с нарушением требований природоохранного законодательства. Прокуратура обнаружила свыше 500 нарушений и опасные для жизни туристические объекты.

Об этом сказано в сообщении Совета по правам человека при президенте РФ, которое приводит РИА «Новости». Выездное заседание в Иркутской области СПЧ проводил еще в феврале 2019-го.

«Результаты проверок свидетельствуют о том, что 90% объектов туризма осуществляют свою деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.

В заказнике «Туколонь» и на территории Нижнеудинского и Тулунского лесничеств выявлены незаконные рубки. Это привело к причинению ущерба лесному фонду. Остро стоят проблемы с постановкой на кадастровый учет границ сельскохозяйственных земель Прибайкальского национального парка, который входит в границы территории, признанной объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На острове Ольхон туристические объекты «Долгожитель», «Вдохновение», «Адмирал» возведены и введены в эксплуатацию с нарушением законодательства. В СПЧ утверждают, что эти объекты представляют угрозу жизни и здоровью граждан, и уникальной экологической системе Байкала.

В конце февраля стало известно, что суд принял решение снести 11 туристических баз, которые находятся на побережье озера Байкал.