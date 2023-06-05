05 июня 2023, 19:03
Объекты программы реновации впервые станут площадками «Московских мастеров»
Мэрия Москвы: конкурс «Московские мастера» проведут на объектах программы реновации
Объекты программы реновации столичного жилфонда впервые станут местом для проведения конкурса «Московские мастера» в строительной отрасли. Об этом рассказали в мэрии столицы.
Традиционный конкурс «Московские мастера» в этом году состоится в 26-й раз, а площадкой впервые послужат объекты, которые возводят в рамках программы реновации.
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Цель конкурса — улучшить качество строительства, повысить престиж труда работников этой отрасли и рассказать об их достижениях и опыте.
«Победители будут награждены денежными сертификатами от правительства Москвы: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе место и 150 тысяч рублей за третье место», — рассказал Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики.
Мероприятия конкурса состоятся 21, 27 и 28 июня, а также 5 и 6 июля. Участие бесплатно.
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