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    10 марта 2022, 12:10

    Объекты для развлечения и отдыха появятся в московском парке «50-летия Октября»

    Артур Блянихов

    В Москве на городские торги выставлены торговые павильоны в парке «50-летия Октября». Об этом сообщило ИА НСН.

    Уточняется, что общая площадь объектов достигает 280 «квадратов». Один павильон предназначен под создание кафе. Два других — для проката спортивного инвентаря.

    «По итогам прошлого года город реализовал на торгах 386 лотов под пункты проката, кафе, торговые киоски, автоматы и передвижные палатки на сумму 22,2 миллиона рублей», — напомнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.