Объекты для развлечения и отдыха появятся в московском парке «50-летия Октября»

В Москве на городские торги выставлены торговые павильоны в парке «50-летия Октября». Об этом сообщило ИА НСН.

Уточняется, что общая площадь объектов достигает 280 «квадратов». Один павильон предназначен под создание кафе. Два других — для проката спортивного инвентаря.

«По итогам прошлого года город реализовал на торгах 386 лотов под пункты проката, кафе, торговые киоски, автоматы и передвижные палатки на сумму 22,2 миллиона рублей», — напомнил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.