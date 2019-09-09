Объекты благоустройства на 2020 год выбрали в ходе голосования на «Доброделе»

Подведены итоги голосования на «Доброделе» по выбору объектов благоустройства на 2020 год. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Дворы

С 5 по 25 августа 2019 года на портале «Добродел» проводилось голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году. В нем участвовало 6530 дворов, проголосовало 33 234 жителя.

«Список дворов будет опубликован завтра, 10.09.2019, на сайте Министерства благоустройства МО», — сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Общественные пространства — пятилетний план благоустройства

С 15 по 21 июля на портале «Добродел» проводилось голосование по выбору общественных территорий муниципальных образований Московской области. Набравшая наибольшее количество голосов территория должна быть включена в пятилетний план благоустройства, что будет являться условием включения территории в государственную программу Московской области «Формирование комфортной городской среды» в 2020–2024 годах. Участвовал 291 объект, жителей — 19 405.

Наружное освещение и архитектурная подсветка

Сбор предложений по строительству линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки проводился с 1 мая по 1 июня на портале «Добродел». В ходе голосования выбирали общественные территории муниципальных образований Московской области, где требуется проведение работ по строительству линий наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2020 году. Участвовало 2125 объектов, проголосовали 6376 жителей.

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий в 2020 году

Жители выбирают те территории, которые, по их мнению, необходимо будет благоустроить в первую очередь. Это позволяет выделить в муниципалитетах наиболее социально значимые для жителей объекты.

С 20 февраля по 1 марта на портале «Добродел» проводилось голосование по выбору общественных территорий муниципальных образований Московской области, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году. Благоустройство территорий, набравших наибольшее количество голосов, пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Проголосовали 48 596 человек.