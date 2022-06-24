Вице-мэр Ефимов: Москва выставит на торги 1,5 тысячи объектов недвижимости

Власти Москвы выставят на открытые торги около 1,5 тысячи зданий, помещений и машино-мест до конца года. Участниками аукционов могут стать представители малого и среднего бизнеса города. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что с начала года для продажи на аукционах власти города уже передали 854 объекта общей площадью 65,9 тысячи квадратных метров.

«До конца года на торги планируется передать еще около 1,5 тысячи помещений, зданий и машино-мест. Участие в аукционах смогут принять представители малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала года новых владельцев обрели 573 объекта недвижимости.

«На торгах реализовали 300 нежилых помещений общей площадью около 51 тысячи квадратных метров, шесть зданий площадью 720 квадратных метров, а также 267 машино-мест, занимающих 4,5 тысячи квадратных метров», — заявил Гаман.

Участники аукционов могут узнать все подробности о выставленных на продажу объектах на Инвестиционном портале Москвы, в разделе «Имущество города». Для удобства покупателей часть объектов доступна для просмотра в формате 3D.

Информация о правилах для участия в торгах, а также об аренде и продаже городского имущества доступна на сайте «Единой электронной торговой площадки».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях российской столицы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».