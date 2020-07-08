Объективность судьи, занимающегося делом о золоте скифов, поставили под сомнение

«В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод», — процитировал Зейлстру «Взгляд».

Помимо прочего, в данный момент не определена дата слушаний для рассмотрения этого вопроса. Как уточнила представитель суда, точная информация появится приблизительно через 2-3 недели.

Напомним, что в июле минувшего года Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о золоте Скифов с требованием предоставить дополнительную информацию. Российская сторона предоставила все подтверждения того, что древние ювелирные изделия принадлежат музеям Крыма.

Археологические находки были вывезены в Амстердам зимой 2014 года, до того как Крым был воссоединен с Россией. После этого между российской и украинской сторонами завязался спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву. В ответ на это крымская сторона подала апелляцию.