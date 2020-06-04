В Ленобласти «светофорный маньяк» попал в объектив камеры

В Ленинградской области светофор на перекрестке не дает покоя неизвестному жителю. Уже на протяжении нескольких месяцев мужчина намерено повреждает кабели. В этот раз нарушитель попался на камеры видеонаблюдения.

По словам пресс-службы КДХ по Ленинградской области Филиппа Мораева, после неоднократного вскрытия шкафа с панелью управления светофором, дорожники повесили на него амбарный замок. Чтобы вычислить вредителя — рядом установили камеру.

Утром 4 июня неизвестный «светофорный маньяк» пришел опять. Увидев, что на будке висит амбарный замок, мужчина не поленился и пошел за «болгаркой». Вернувшись, он разрезал его и оборвал все электрические кабели.

«В дорожном комитете Ленобласти подчеркивают, что намерены добиваться возбуждения уголовного дела по факту регулярного вывода из строя государственного имущества: своими действиями мужчина постоянно подвергал опасности сотни жизней водителей и пассажиров», — пояснили в пресс-службе.