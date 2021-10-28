Объектам развлечения и общепиту запретят работать ночью в Петербурге

Предприятия общепита и объекты развлечения не смогут работать по ночам в Санкт-Петербурге. Запрет начнет действовать с 8 ноября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Постановление о введении дополнительных антиковидных ограничений подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«С 8 ноября вводятся следующие ограничения: предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, <…> разрешено работать исключительно до 23:00», — уточнили в администрации.

Запрет на работу в ночное время также распространяется на объекты развлечения и досуга, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки и аттракционы. Все физкультурные и массовые мероприятия можно будет проводить только до 23:00. Причем необходимо будет соблюдать все требования, озвученные ранее.

Власти Санкт-Петербурга объявили о введении в городе нерабочего периода с 30 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты все кафе и рестораны, непродовольственные магазины и салоны красоты. Исключение составляют парикмахерские и работа общепита навынос.