Обеды российских школьников сделают патриотическими

Российским школьникам — российскую еду. Обеды в школьных столовых предложили готовить исключительно из отечественных продуктов. С соответствующей инициативой выступили в Госдуме.

Парламентарии предложили исключить импортные продукты из состава школьных обедов. Такие поправки перед вторым чтением внесут в законопроект об обязательном горячем питании для младших школьников, сообщила газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, парламентария Бориса Чернышова.

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Как считает депутат, в условиях, при которых против России введены и действуют экономические санкции, логично поддержать отечественных производителей. Кроме того, контролировать качество российской продукции значительно легче, чем импортной.

Коллегу поддержал первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. По его мнению, переход на исключительно отечественные продукты поможет сформировать дополнительный рынок сбыта для отечественных производителей. Иными словами, инициатива выгодна всем сторонам.

Директор аналитического агентства Fruitnews Ирина Козий между тем заметила, что обеспечить нужды школьников за счет отечественной продукции можно. Только следует учесть риски, что рацион при этом не будет отличаться разнообразием. Из российских овощей даже борща не сварить, считает аналитик. Ведь поставки моркови, свеклы, картофеля, лука и помидоров из России можно будет обеспечить с осени и до мая, а потом страна активно начинает закупать овощи за рубежом. Пока что отечественные производители могут круглый год поставлять разве что яблоки, считает Козий.