«Объединение потребителей РФ» потребовало остановить работу маркетплейса Wildberries

Член Центрального совета, председатель Московского отделения «Объединения потребителей России» Евгений Чирвин призвал приостановить работу маркетплейса Wildberries из-за продажи на нем поддельных товаров. Об этом написала Общественная служба новостей.

Он заявил, что в организацию поступают «многочисленные возмущенные обращения от граждан», которым приходят неоригинальные товары с Wildberries.

«Мы настаиваем на полной приостановке продаж на маркетплейсе до полного устранения всех нарушений, как со стороны продавцов, за которых должна отвечать площадка, так и со стороны самого маркетплейса», — заявил Чирвин.

Он также призвал маркировать неоригинальные товары — например, размещая на них надпись «Внимание, подделка».