Объединение пассажиров назвало условие для появление курилок в аэропортах

Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в транзитные зоны аэропортов. В Общероссийском объединении пассажиров поддержали такую инициативу, но обозначили некоторые но.

Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов Подробнее

«Мы поддерживаем данные поправки, более того, отправляли обращение в Министерство транспорта по поводу данной инициативы. Мы считаем, что эта норма прежде всего призвана урегулировать отношения разных пассажиров: тех, которые курят, и тех, которые не курят», — сказал «360» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, возвращение курилок позволит избежать таких случаев, когда курящие и некурящие люди сталкиваются в туалетных комнатах. При этом зоны для курения должны появиться только в определенных местах.

«Мы между тем считаем, что необходимо появление таких курительных комнат вдали от комнат матери и ребенка. Также, чтобы пассажиры, которые не курят, не видели и не ощущали ароматов, которые исходят от этих курительных комнат», — заключил Зотов.

Сейчас в России запрещено курение на территории и в зданиях аэропортов. 12 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о возвращении зон для курения. Размещаться они будут только в транзитных зонах.